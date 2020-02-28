Троє патрульних із Закарпаття судитимуть за побиття подружжя

Правоохоронців звинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства

Правоохоронців звинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань.

28 лютого 2020 року до суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох патрульних Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Правоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів - ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що 7 січня 2020 року поліцейські, під час патрулювання в місті Мукачево зупинили автомобіль "Citroen‎", в якому перебували троє громадян – водій та два пасажири. Під час спілкування з громадянами поліцейські неправомірно застосували спецзасіб "Терен-4" та фізичну силу до чоловіка з дружиною, які вийшли з автомобіля.

За висновком судово-медичної експертизи, внаслідок побиття, потерпілі отримали тілесні ушкодження.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Закарпатської області.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.