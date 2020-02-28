Троє патрульних із Закарпаття судитимуть за побиття подружжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань.
28 лютого 2020 року до суду скеровано обвинувальний акт відносно трьох патрульних Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Правоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів - ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Слідством встановлено, що 7 січня 2020 року поліцейські, під час патрулювання в місті Мукачево зупинили автомобіль "Citroen", в якому перебували троє громадян – водій та два пасажири. Під час спілкування з громадянами поліцейські неправомірно застосували спецзасіб "Терен-4" та фізичну силу до чоловіка з дружиною, які вийшли з автомобіля.
За висновком судово-медичної експертизи, внаслідок побиття, потерпілі отримали тілесні ушкодження.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Закарпатської області.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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