На фронті загинув боєць зі Львовської області

1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області

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1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

"Війна безжальна. Вона забирає найкращих синів та доньок України. Сьогодні Львівщина втратила свого захисника. В районі Попасної, що на Луганщині, загинув контрактник з 72-ї бригади Чорних запорожців - Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження. Співчуття батькам воїна - пану Василю та пані Оксані”, - сказано в повідомленні.

Ігор став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на східному фронті.