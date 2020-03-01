На фронті загинув боєць зі Львовської області
1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області
1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області
Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
"Війна безжальна. Вона забирає найкращих синів та доньок України. Сьогодні Львівщина втратила свого захисника. В районі Попасної, що на Луганщині, загинув контрактник з 72-ї бригади Чорних запорожців - Ігор Васильович Гавриляк, 1986 року народження. Співчуття батькам воїна - пану Василю та пані Оксані”, - сказано в повідомленні.
Ігор став 313 військовослужбовцем, уродженцем Львівської області, який загинув на східному фронті.
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
23 лютого 2020, 14:19Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу
23 лютого 2020, 17:38Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
23 лютого 2020, 13:11Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова
23 лютого 2020, 13:39
- 18:13 01 березня В Києві на ходу загорілася маршрутка
- 17:37 01 березня У Білорусі зафіксували ще один випадок зараження коронавірусом
- 17:25 01 березня Нацгвардійці будуть виставляти почесну варту під Радою у вихідні та свята
- 16:25 01 березня На фронті загинув боєць зі Львовської області
- 16:00 01 березня Разумков хоче заслухати уряд Гончарука на засіданні Верховної Ради
- 15:39 01 березня Українців попереджають про сильний вітер
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 17:38 23 лютого Відео з Нових Санжар: як евакуйованим доставляють їжу
- 13:11 23 лютого Троє жителів Нових Санжар, яких звинуватили в провокації, записали відеозвернення
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 13:39 23 лютого У Києві протестувальники біля Офісу президента вимагають звільнення Авакова
Всі блоги »
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації