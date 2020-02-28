Зеленський обговорив із представниками медіагруп запуск незакодованих версій українських телеканалів

Президент України Володимир Зеленський та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян

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Президент України Володимир Зеленський та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли через запровадження кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу телеканалів з 29 січня цього року.

За словами Президента, це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.

"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що всі ці процеси призводять до ситуації, коли альтернативою для громадян стає російське телебачення.

Володимир Зеленський зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

"Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", – підкреслив президент.

Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

Також "ЗЕОНБУД" до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Водночас Глава держави та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.

Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.