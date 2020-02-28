Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави голови Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави голови Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні 400 та одержанні 180 тисяч доларів неправомірної вигоди

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