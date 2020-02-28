Голові Чернівецької облради Івану Мунтяну залишили як запобіжний захід 10 мільйонів застави
Про це повідомляє видання "Слово і Діло" з посиланням на коментар прес-секретарки САП Ольги Постолюк, пише RegioNews.
"Апеляція ВАКС відмовила у задоволенні як скарги прокурорів САП щодо застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, так і скарги адвоката про скасування обраного запобіжного заходу та застосування до підзахисного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", – сказала вона.
Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.
Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.
Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.
Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.
Суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна.
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