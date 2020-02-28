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28 лютого 2020, 13:11 5

У Харкові поліція затримала 55 учасників сутичок на "Барабашово”

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28 лютого 2020, 13:11 5
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Харківська поліція затримала осіб, причетних до сутичок на ринку "Барабашово"
Фото: Національна поліція
Харківська поліція затримала осіб, причетних до сутичок на ринку "Барабашово"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

В рамках відкритого кримінального провадження до Київського відділу поліції доставлено 55 громадян віком від 19 до 55 років. Усі вони наразі затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 27 лютого біля ринку "Барабашово" відбулися сутички за участю близько 100 осіб. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та зброю. Поліцейські вилучили на місці гумові кийки, газові балончики та травматичні пістолети.

Також, за попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали п’ятеро громадян та керівник територіального підрозділу поліції.

Поліція за даним фактом внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.


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