Сутички на "Барабашово": харківська поліція відкрила кримінальне провадження
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Людей наразі опитують слідчі.
Нагадаємо, 27 лютого на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною.
Поліція за даним фактом внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
За інформацією поліції, у сутичках взяли участь більше 100 людей. Невідомі застосували піротехніку, сльозогінний газ та зброю.
Також, за попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали п’ятеро громадян та керівник територіального підрозділу поліції.
Раніше RegioNews повідомляло, що у Харкові торговці ринку "Барабашово" встановили протитанкові їжаки і палять шини на знак протесту проти будівництва дороги на території ринку
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