Полтавська міська рада зібралася на сесію

28 лютого 2020 року розпочалася 30 сесія Полтавської міської ради, депутати планують розглянути 88 питань

Фото: Полтавська міська рада

28 лютого 2020 року розпочалася 30 сесія Полтавської міської ради, депутати планують розглянути 88 питань

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве видання Kolo.News.

Зокрема, депутати заслухають звіт про виконання міського бюджету 2019 року та внесуть зміни до міського кошторису поточного року. Також на сесії розглянуть затвердження проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у Полтаві.

Також на порядку денному - затвердження вартості комунального майна, винесеного на продаж. Обговорять депутати й питання екології. Зокрема, на 30 сесії міськради планують визнати безпритульних котів частиною міської екосистеми.

Як повідомлялося раніше, 27 лютого на сесійне засідання Рівненської міської ради прийшло десять безхатченків, якими опікується благодійний фонд "Відвага". Вони виступили перед депутатами з проханням подовжити для фонду оренду приміщення фонду на вулиці Кавказькій, або ж надати їм інше приміщення в місті.