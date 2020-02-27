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27 лютого 2020, 14:34 3

На сесію рівненської міськради прийшли безхатченки

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27 лютого 2020, 14:34 3
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Сьогодні на сесійне засідання Рівненської міської ради прийшло понад десять безхатченків, якими опікується благодійний фонд "Відвага". Вони виступили перед депутатами з проханням подовжити для фонду оренду приміщення фонду на вулиці Кавказькій, або ж надати їм інше приміщення в місті
Сьогодні на сесійне засідання Рівненської міської ради прийшло понад десять безхатченків, якими опікується благодійний фонд "Відвага". Вони виступили перед депутатами з проханням подовжити для фонду оренду приміщення фонду на вулиці Кавказькій, або ж надати їм інше приміщення в місті

Про це пише RegioNews з посиланням на видання 7 днів.

Безхатченки постійно живуть у підвалі будинку на вулиці Кавказькій, однак мешканці будинку не в захваті від сусідства, про що неодноразово скаржилися до мерії. Тож, коли закінчився договір оренди, міськрада його не продовжила. Відтак справу розглядали в суді. Не раз судові виконавці намагались виселити безхатьків, та все безуспішно.

Міський голова Рівного Володимир Хомко каже, що наразі не знає, як вирішити в місті проблему з безхатченками.

Депутати проголосували за те, аби підшукати безпритульним інше приміщення у місті. Проте Володимир Хомко додав, що наразі не знає, де саме воно буде розташоване.


#Рівненська міська рада безхатьки
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