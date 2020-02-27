Секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна
Своє звернення Урсуленко опублікувала на сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Олена Урсуленко опублікувала фото об'єктів комунального майна та свое звернення в антикорупційні структури країни. Так, секретар міської ради звернулася в Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, Генеральну прокуратуру України, а також в прокуратуру та поліцію Херсонської області.
За її словами, начальник управління комунальної власності Херсонської міської ради Аліса Вербицька поза відома депутатів міськради та громади складала списки об’єктів комунальної форми власності, які підлягають приватизації, щоб в подальшому продавати зацікавленим особам за зниженою ціною.
Урсуленко завила, що Вербицька сформувала додаток до проекту рішення на приватизацію 78 об’єктів нерухомого комунального майна. При цьому чиновниця не оприлюднила документ на сайті та не погодила його з депутатами шляхом винесення на розгляд профільної комісії та засідання робочої групи з підготовки засідання сесії.
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