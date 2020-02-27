Херсонські депутати зірвали сесію міської ради
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Так, частина депутатів блокувала трибуну у сесійному залі. Після чого міський голова Херсона Володимир Миколаєнко заявив: "Ця сесія не відбулася".
"Ми блокуємо трибуну, бо ви сфальсифікували порядок денний", - зазначив депутат Віталій Богданов.
Зокрема, депутати вимагають прозорості у питаннях приватизації та здачі в оренду комунального майна. Депутати наполягають на чесному та прозорому формуванні порядку денного.
Після того, як міський голова залишив трибуну, було виключено мікрофони, які технічні працівники відмовились включити на вимогу депутатів, що блокували трибуну. Частина депутатів та представники громади, зокрема, бібліотекарі, які провели зранку акцію протесту під стінами міської ради, лишились у сесійній залі і, скориставшись мегафоном, продовжували виступи у режимі зібрання.
Голова фракції "Батьківщини" у міській раді Станіслав Трошин зазначив, що на сесії 27 лютого планували розглянути важливі для міста питання.
"Це, по-перше, доповнення до програми індивідуальних теплових пунктів…, важливі питання по бюджету, по благоустрою, по відкриттю дитячих майданчиків, які ми обіцяли виборцям у минулому році, по пляжу "Лілея"... Мене не було на робочій групі, наші колеги кажуть, що на засіданні було прийнято одне рішення, а зараз ми маємо інший порядок денний, це, звісно, неприпустимо…", - зазначив Трошин.
Також депутат повідомив, що на сесії мали винести на розгляд проєкти питання про мораторій на закриття бібліотечних закладів та виключення приміщень бібліотек з переліку об’єктів на приватизацію.
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