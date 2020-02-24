Глава МОЗ: Евакуйовані з Уханю українці вже танцювали у коридорі сальсу
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відеосюжет ТСН.
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що у членів екіпажу та пасажирів, які прибули бортом із Уханю в українській медичний центр у Нових Санжарах Полтавської області, не виявлено жодних ознак небезпечної атипової пневмонії, яка лютує в КНР.
"Я постійно спілкуюся з екіпажем. В них все прекрасно, вони облаштувалися, всі свої питання з побутом вже вирішили. Якщо ми говоримо про евакуйованих з міста Ухань, які живуть в тому самому будинку, що і я, вчора мені показували відео, як вони в коридорі танцювали сальсу, щось латино-американське. Насправді відійшли від втоми, від перельоту та відновили сили, і все дуже чудово”, - розповіла журналістам очільниця МОЗ.
Нагадаємо, що 20 лютого 2020 року 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари” на Полтавщині. А наприкінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19.
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