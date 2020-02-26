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26 лютого 2020, 15:27 3

Стали відомі результати тестів на коронавірус у евакуйованих із Уханя українців

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26 лютого 2020, 15:27 3
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У евакуйованих із китайської провінції Ухань, де з початку зими лютує небезпечний коронавірус, громадян України та членів екіпажу, які доправили їх на батьківщину, збудника атипової пневмонії не виявили
Фото: Facebook
У евакуйованих із китайської провінції Ухань, де з початку зими лютує небезпечний коронавірус, громадян України та членів екіпажу, які доправили їх на батьківщину, збудника атипової пневмонії не виявили

Про це на брифінгу заявив радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов, повідомляють RegioNews.

"Ми сьогодні отримали перші результати. Це для нас добра новина. 48 проб, результати яких сьогодні до нас надійшли, виявились негативними. Тобто, ми точно знаємо, що 48 осіб, які тут перебувають, у них нема коронавірусу", - заявив Турупалов.

Радник очільника уряду додав, що результати решти обстежень, які пройшли українці, що зараз знаходяться в обсервації у полтавському селищі Нові Санжари, будуть відомі пізніше.

Як повідомлялося раніше, під час проведення превентивних заходів через погіршення епідеміологічної ситуації в Європі, на кордоні перевірятимуть всіх, хто приїжджає з країн, де зафіксовано захворювання на коронавірус.


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