Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського
Як повідодмляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану. За час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність", – написав він.
При цьому він виклав довідку від Державного управління справами, яка свідчить, що від серпня по січень йому нарахували близько 250 тисяч гривень, з яких після відрахування податків він мав отримати близько 203 тисяч.
Також Богдан виклав копію своєї заяви, в якій просить перерахувати кошти благодійним фондам "Таблеточки" і "Благомай".
Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.
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