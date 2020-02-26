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26 лютого 2020, 18:03 8

Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського

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26 лютого 2020, 18:03 8
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Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що всю заробітну плату за час роботи в ОП перерахував на благодійність
Фото: facebook/АндрійБогдан
Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що всю заробітну плату за час роботи в ОП перерахував на благодійність

Як повідодмляє RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану. За час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність", – написав він.

При цьому він виклав довідку від Державного управління справами, яка свідчить, що від серпня по січень йому нарахували близько 250 тисяч гривень, з яких після відрахування податків він мав отримати близько 203 тисяч.

Також Богдан виклав копію своєї заяви, в якій просить перерахувати кошти благодійним фондам "Таблеточки" і "Благомай".

Нагадаємо, 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.


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