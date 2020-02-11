Зеленський замінив Богдана на Єрмака
Як повідомляє RegioNews, відповідний указ опублікований на сайті президента.
Наступним указом Зеленський призначив Андря Єрмака новим головою Офісу президента замість Андрія Богдана.
Вчора ЗМІ повідомляли, що керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку з обійманої посади.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку з обійманої посади, повідомляє RegioNews.
Нагадаємо, торік у серпні в ЗМІ з'явилася інформація, що глава Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку і подав його президенту.
Незабаром заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка спростував інформацію про відставку Богдана.
Володимир Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, зазначивши, що поки не підписував її.
Сам Богдан, коментуючи появи заяви про відставку в інтернеті заявив, що за витоком могли стояти «журналісти-розслідувачі», або «СБУ».
Довідка . Андрій Єрмак працював помічником президента України з 21 травня 2019 року по 11 лютого 2020 року.
За освітою він юрист. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1995 році. У тому ж році отримав Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
Також Єрмак працював кінопродюсером.
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