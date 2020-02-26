18:35  26 лютого
Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації
18:03  26 лютого
Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 18:37 1

У світі більше хворих на коронавірус, ніж в одному Китаї - ВООЗ

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 18:37 1
Читайте также на русском языке
Всесвітня організація охорони здоров'я вперше зафіксувала за межами Китаю більшу кількість нових заражень на коронавірус, ніж в самій країні
Фото: twitter/DrTedros
Всесвітня організація охорони здоров'я вперше зафіксувала за межами Китаю більшу кількість нових заражень на коронавірус, ніж в самій країні

Як передає RegioNews, посилаючись на Reuters, про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, станом на 25 лютого число інфікованих за межами Китаю склало 427 людини в 37 країнах. При цьому в самому Китаї нові випадки коронавірусу зафіксували у 411 осіб.

Також Гебреісус зазначив, що поки в ВООЗ не планують повідомляти пандемію в зв'язку з поширенням коронавірусу в світі.

"Ми не повинні занадто прагнути оголосити пандемію без ретельного і чіткого аналізу фактів. Недбале використання слова "пандемія" не має відчутної користі, але воно має значний ризик з точки зору посилення непотрібного і невиправданого страху і стигми, а також паралізуючих систем. Це також може вказувати на те, що ми більше не можемо утримувати вірус, що не відповідає дійсності", - пояснив він.

Нагадаємо, станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.


Коронавирус вирус ВОЗ заражение
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Денис Казанський
Андрій Романенко
Сергій Шевчук
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Скальський Владислав Володимирович
Голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »