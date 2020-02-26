У світі більше хворих на коронавірус, ніж в одному Китаї - ВООЗ
Як передає RegioNews, посилаючись на Reuters, про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
За його словами, станом на 25 лютого число інфікованих за межами Китаю склало 427 людини в 37 країнах. При цьому в самому Китаї нові випадки коронавірусу зафіксували у 411 осіб.
Також Гебреісус зазначив, що поки в ВООЗ не планують повідомляти пандемію в зв'язку з поширенням коронавірусу в світі.
"Ми не повинні занадто прагнути оголосити пандемію без ретельного і чіткого аналізу фактів. Недбале використання слова "пандемія" не має відчутної користі, але воно має значний ризик з точки зору посилення непотрібного і невиправданого страху і стигми, а також паралізуючих систем. Це також може вказувати на те, що ми більше не можемо утримувати вірус, що не відповідає дійсності", - пояснив він.
Нагадаємо, станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.
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