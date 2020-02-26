У світі більше хворих на коронавірус, ніж в одному Китаї - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я вперше зафіксувала за межами Китаю більшу кількість нових заражень на коронавірус, ніж в самій країні

Фото: twitter/DrTedros

Всесвітня організація охорони здоров'я вперше зафіксувала за межами Китаю більшу кількість нових заражень на коронавірус, ніж в самій країні

Як передає RegioNews, посилаючись на Reuters, про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, станом на 25 лютого число інфікованих за межами Китаю склало 427 людини в 37 країнах. При цьому в самому Китаї нові випадки коронавірусу зафіксували у 411 осіб.

Також Гебреісус зазначив, що поки в ВООЗ не планують повідомляти пандемію в зв'язку з поширенням коронавірусу в світі.

"Ми не повинні занадто прагнути оголосити пандемію без ретельного і чіткого аналізу фактів. Недбале використання слова "пандемія" не має відчутної користі, але воно має значний ризик з точки зору посилення непотрібного і невиправданого страху і стигми, а також паралізуючих систем. Це також може вказувати на те, що ми більше не можемо утримувати вірус, що не відповідає дійсності", - пояснив він.

Нагадаємо, станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.