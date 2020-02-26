18:35  26 лютого
Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації
18:03  26 лютого
Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 16:56 5

Чоловік, який вчинив самоспалення на Банковій, перебуває в реанімації

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 16:56 5
Читайте также на русском языке
Стан чоловіка, який вчинив спробу самопідпалу під Офісом президента України, важкий. Попереду у чоловіка операції з пересадки шкіри
Стан чоловіка, який вчинив спробу самопідпалу під Офісом президента України, важкий. Попереду у чоловіка операції з пересадки шкіри

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканалі ZIK .

Кореспондент ZIK повідомив, що понад дві години тому до опікового центру № 2 у столиці привезли чоловіка, який вчинив спробу самопідпалу під Офісом президента України. Його опіки є важкими, попри те, що прессекретар президента Юлія Мендель стверджувала протилежне – що опіки легкі.

Медики повідомили, що потерпілому – чоловікові на ім’я Олександр уже надали першу медичну допомогу, зробили перев’язки. Пацієнт перебуває в реанімації. Там від буде від 8 до 10 днів, а загалом у лікарні щонайменше два тижні. Попереду у нього операції із пересадки шкіри.

"Важкий стан після опіку... Поки що тільки перев’язка і набір аналізів", – повідомив лікар опікового центру Андрій Жирнов та додав, що також плануються операції з пересадки шкіри.

"До чоловіка також прибули криміналісти і представники Офісу президента. Криміналісти довго зібрали інформацію, спілкувалися з жінкою-лікарем, яка приймала Олександра... Вони винесли звідси у пакетах деякі речові докази", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, 26 лютого під час протесту медиків під будівлею Офісу президента України чоловік намагався вчинити самоспалення.


самоспалення
На акції протесту медиків чоловік намагався вчинити самоспалення
26 лютого 2020, 13:22
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Денис Казанський
Андрій Романенко
Сергій Шевчук
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Скальський Владислав Володимирович
Голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »