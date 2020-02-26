Чоловік, який вчинив самоспалення на Банковій, перебуває в реанімації
Про це пише RegioNews з посиланням на телеканалі ZIK .
Кореспондент ZIK повідомив, що понад дві години тому до опікового центру № 2 у столиці привезли чоловіка, який вчинив спробу самопідпалу під Офісом президента України. Його опіки є важкими, попри те, що прессекретар президента Юлія Мендель стверджувала протилежне – що опіки легкі.
Медики повідомили, що потерпілому – чоловікові на ім’я Олександр уже надали першу медичну допомогу, зробили перев’язки. Пацієнт перебуває в реанімації. Там від буде від 8 до 10 днів, а загалом у лікарні щонайменше два тижні. Попереду у нього операції із пересадки шкіри.
"Важкий стан після опіку... Поки що тільки перев’язка і набір аналізів", – повідомив лікар опікового центру Андрій Жирнов та додав, що також плануються операції з пересадки шкіри.
"До чоловіка також прибули криміналісти і представники Офісу президента. Криміналісти довго зібрали інформацію, спілкувалися з жінкою-лікарем, яка приймала Олександра... Вони винесли звідси у пакетах деякі речові докази", – зазначив журналіст.
Нагадаємо, 26 лютого під час протесту медиків під будівлею Офісу президента України чоловік намагався вчинити самоспалення.
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