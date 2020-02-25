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25 лютого 2020, 17:26 4

На Закарпатті в сина екс-голови Конституційного суду проводять обшук

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25 лютого 2020, 17:26 4
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В Ужгороді силовики з Києва проводять обшуки в Андрія Стрижака та Михайла Чурила
В Ужгороді силовики з Києва проводять обшуки в Андрія Стрижака та Михайла Чурила

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпаття.онлайн, обшуки пов'язані з замахом на начальника управління УЗЕ Андрія Іванківа.

Департамент внутрішньої безпеки та Головне слідче управління прововодять обшуки в Андрія Стрижака, сина екс-голови Конституційного суду України, та Михайла Чурила. Працює столична група, місцеві правоохоронці майже не долучались до операції, повідомляє на своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. .

"За моєю інформацією в ДВБ, обшуки пов‘язані із справою Данила і замаху на начальника управління УЗЕ Іванківа", - йдеться в дописі.

Дещо згодом журналст уточнив: окрім справи Іванківа, підставою для обшуків є також можливі махінації із лізинговими авто з-за кордону, що їх фігуранти обшуку, начебто, постачали в Україну за злочинною схемою.

"Автомобілі по підробних документах ставили на український облік. Як правило, це були автомобілі топ-класів, а клієнтами нерідко найвище керівництво МВС та СБУ. Клієнти не знали, що авто заїхали по схемі, і нерідко вони світились в базі Інтерполу і їх затримували на кордоні. Власне, це і стало основною причиною сьогоднішніх обшуків. Є інформація, що зараз Стрижака-молодшого допитують по справі автомобілів", - пише Глагола із посиланням на власні джерела.

11 липня в Ужгороді, на розі вулиць Осипенка та Загорської, невідомі обстріляли автомобіль начальника Управління захисту економіки Нацполіції України Андрія Іванківа. Внаслідок цих злочинних дій постраждала випадковий пішохід.

Згодом силами бійців відділу швидкого реагування ДВБ, бійців КОРДу та полку поліції особливого призначення, оперативників ДВБ та ДЗЕ, слідчих ГСУ в Ужгороді було проведено затримання 38-річного організатора та 25-річного виконавця замаху на вбивство правоохоронця.


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