Зеленський зізнався, що зустрічався з Тігіпком

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього була застріч із одіозним бізнесменом Сергієм Тігіпком

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього була застріч із одіозним бізнесменом Сергієм Тігіпком

Про це в середу, 26 лютого він повідомив журналістам "Радіо Свобода” на форумі "Age of Crimea” у Києві, передає RegioNews.

"Я, дійсно, з багатьма людьми зараз веду співбесіди... І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда", - заявив Зеленський.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука.