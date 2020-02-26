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26 лютого 2020, 13:17 5

Зеленський зізнався, що зустрічався з Тігіпком

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26 лютого 2020, 13:17 5
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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього була застріч із одіозним бізнесменом Сергієм Тігіпком
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього була застріч із одіозним бізнесменом Сергієм Тігіпком

Про це в середу, 26 лютого він повідомив журналістам "Радіо Свобода” на форумі "Age of Crimea” у Києві, передає RegioNews.

"Я, дійсно, з багатьма людьми зараз веду співбесіди... І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда", - заявив Зеленський.

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука.


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