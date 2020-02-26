ЗМІ: Тігіпко можуть призначити прем'єром
Про це 26 лютого з посиланням на власні джерела повідомляє LB.ua, передає RegioNews.
За даними видання, інформація отримана із декількох не пов'язаних між собою джерел і ймовірність призначення Тігіпка становить 99%.
Як пише видання, це питання вирішене, і після відставки Гончарука на позачерговій сесії Верховної ради відбудеться голосування.
Також повідомляється, що одним із можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра розглядався Валерій Хорошковський.
Як повідомлялося раніше, 17 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту, однак Володимир Зеленський її не прийняв.
Сергій Тігіпко — політик і підприємець, народний депутат III, IV та VII скликань, голова партії "Сильна Україна”. В 2010—2012 роках займав посаду Віце-прем'єр-міністра і Міністра соціальної політики, від 17 березня 2012 — заступник голови Партії регіонів. Був серед депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
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