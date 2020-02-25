В Україні озвучили заходи, яких вживатимуть в разі епідемії коронавірусу

У випадку епідемії грипу чи коронавірусу влада готова вводити карантин і скасовувати всі масові заходи

Фото: ВООЗ

У випадку епідемії грипу чи коронавірусу влада готова вводити карантин і скасовувати всі масові заходи

В якості превентивних заходів боротьби із коронавірусом, в усіх регіонах України передбачено три сценарії дій: для нормальної ситуації, для епідемії і для пандемії.

Про це в коментарі виданню OBOZREVATEL розповів керівник Держспоживслужби України Олег Рубан, передає RegioNews.

За його словами, поки в Україні триває хвиля захворюваності на грип та ГРВІ, школи, ліцеї і вищі навчальні заклади можуть закриватись на карантин. У Києві вдалися саме до цього – 5 лютого було призупинено роботу приблизно 200 шкіл.

Чиновник зазначив, що превентивні заходи із недопущення коронавірусу в Україні аналогічні тим, що застосовують під час грипу. Зараз діє тільки один із них – деякі навчальні заклади закрили на карантин.

"Зараз ми перебуваємо на хвилі захворюваності на грип та ГРВІ. Коронавірус теж належить до цих інфекцій. За відсутності відвідуваності шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів, було ухвалено рішення в Києві припиняти навчання і переходити на дистанційне навчання. Кожен регіон ухвалює свої рішення", – розповів Рубан.

У разі, якщо виникне загроза епідемії як грипу, так і коронавірусу, то будуть скасовуватися й масові заходи.

"Це тільки коли буде загроза епідемії на грип, то, справді, вводяться обмеження щодо заходів у громадських місцях. Щодо коронавірусу – точнісінько так само. Зараз ситуація стабільна і все контролюється", – заявив він.

Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Водночас в ОДА повідомили, що в Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус.