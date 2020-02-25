Журналісти регіональних філій Суспільного вийшли на акції протесту

У багатьох областях України журналісти регіональних філій Суспільного мовлення влаштували акції на підтримку місцевого радіо і телебачення. Працівники обурені скороченням виробництва власного контенту на регіональних телеканалах суспільного мовника з трьох годин до однієї

У багатьох областях України журналісти регіональних філій Суспільного мовлення влаштували акції на підтримку місцевого радіо і телебачення. Працівники обурені скороченням виробництва власного контенту на регіональних телеканалах суспільного мовника з трьох годин до однієї

Про це пише RegioNews. Представники Запорізької, Житомирської, Миколаївської, Ужгородської, Рівненської, Кропивницької, Херсонської філій ПАТ "НСТУ" вийшли на попереджувальну акцію протесту "Інформаційна година", щоб поінформувати місцеві громади про ризики для їхніх інформаційних прав і свобод, та про суттєве зменшення можливості впливати на процеси розбудови громадянського суспільства в кожному конкретному регіоні. Опубліковано Аллою Жупанюк Вівторок, 25 лютого 2020 р. Спільну позицію місцевих медівників висловила Богдана Трофим’юк, керівниця групи програмування Рівненської філії ПАТ "НСТУ”: "Чому я підтримую акцію: бо бачу загрозу знищення суспільного мовника у регіонах. Ми були незаангажовані, ми уникали оціночних суджень, ми робили цікаві етери як на телебаченні, так і на радіо. Ми стали універсальними солдатами, які можуть швидко і якісно робити свою роботу. Всеукраїнська акція на підтримку регіонального суспільного ТБ і радіо! 25 лютого - 13.00 біля приміщення... Опубліковано Богданою Трофим'юк Понеділок, 24 лютого 2020 р. Скорочення мовлення до години обмежить доступ до регіональної інформації слухачів і глядачів певних категорій, для яких саме радіо і телебачення є чи не єдиним джерелом інформації. Наголошую: мова НЕ йде про робочі місця, мова йде про загрозу й перешкоджання у вільному доступі до регіональної інформації, що суперечить концепції суспільного".

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