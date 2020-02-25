Борги перед шахтарями: Зеленський пригрозив і дав Кабміну 2 місяці на погашення
Як передає RegioNews, про це він заявив сьогодні, 25 лютого, на всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
"Я дуже прошу в найближчі два місяці прогятом березня і квітня закрити всі борги – повністю – перед шахтарями", – сказав гарант.
В іншому випадку, додав Зеленський, Кабмін не отримуватиме заробітні плати.
"Якщо не зможемо це закрити, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, так буде справедливо, якщо весь уряд не буде отримувати заробітну плату ці місяці", – сказав президент.
Також він заявив, що підтримує ідею створення Державного комітету з вугільної промисловості.
"Ми підтримуємо вашу пропозицію створити Держкомітет з вугільної промисловості. Обов'язково це зробимо. І не переживайте, я не Хрущов, я уважно вас слухав. Все буде нормально", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 21 лютого під Верховною Радою мітингували шахтарі з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від постачання вугілля з Росії.
10 лютого Уряд перерахував ще 163 мільйона гривень на виплати боргів по зарплатам шахтарям.
5 лютого Мінекоенерго вже перерахувало 163 млн грн на підприємства: ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Шахтоуправління", "Південнодонбаське No1", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Селидіввугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля", ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля".
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