Під парламентом мітингують шахтарі

Під Верховною Радою в п'ятницю, 21 лютого, мітингують шахтарі з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від постачання вугілля з Росії

Фото: vesti.ua

Під Верховною Радою в п'ятницю, 21 лютого, мітингують шахтарі з вимогою виплатити борги, забезпечити гідні умови роботи, а також відмовитися від постачання вугілля з Росії

Про це пише RegioNews. У мітингу беруть участь працівники всіх вугільних підприємств державного сектора. Всього на демонстрацію вийшли близько 200-300 осіб.

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