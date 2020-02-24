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24 лютого 2020, 19:51 5

Поліція назвала умисним наїзд на натовп людей у Німеччині

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24 лютого 2020, 19:51 5
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Поліція федеральної землі Гессен заявила, що водій навмисне направив автомобіль в натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзені
Фото: AFP
Поліція федеральної землі Гессен заявила, що водій навмисне направив автомобіль в натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзені

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

При цьому в поліції зазначили, що не вважають подію терактом.

За версією слідства, чоловік навмисно в'їхав у натовп, а пізніше був заарештований. Про його мотиви водія поки нічого не було відомо, однак поліція проведе допит ля того, щоб дізнатися більш детальну інформацію.

Нагадаємо, 24 лютого в Фолькмарзені автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти. Пізніше кількість постраждалих збільшилася до 30 осіб.

Пізніше співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок.


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