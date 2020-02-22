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Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
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22 лютого 2020, 13:59 57

Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби

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22 лютого 2020, 13:59 57
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Коронавірус може передаватися від безсимптомного носія, що ускладнює профілактику захворювання COVID-19, йдеться в дослідженні вчених з КНР
Коронавірус може передаватися від безсимптомного носія, що ускладнює профілактику захворювання COVID-19, йдеться в дослідженні вчених з КНР

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Гордон.

20-річна мешканка Уханя заразила п'ятьох своїх родичів в Аньяні близько 700 км від епіцентру коронавирусної інфекції при тому, що у неї не виявлені ніякі симптоми зараження. Цей випадок 21 лютого описали китайські вчені Бай Янь, Яо Линшэн і Вей Тао в спеціалізованому виданні Journal of the American Medical Association.

Як вважають автори, вони знайшли докази того, що вірус SARS-CoV-2 може поширюватися безсимптомним носієм, що значно ускладнює профілактику захворювання COVID-19.

Молода жінка приїхала з Уханя в Аньян 10 січня. Між 23-м і 26 січня у п'яти членів її сім'ї, чотирьох жінок і чоловіка, вік – від 42 до 57 років, розвинулися симптоми коронавирусной інфекції. Одна пацієнтка була госпіталізована у вкрай важкому стані, ще двоє – у тяжкому. Факт їх контакту з будь-яким іншим можливим носієм вірусу виключався.

Приїжджу з Уханя родичку хворих ізолювали. У неї не було підвищеної температури, лихоманки, шлунково-кишкових або респіраторних симптомів, включаючи кашель і біль у горлі. Комп'ютерна томографія не показала відхилень.

Тести на SARS-CoV-2, між тим, дали позитивний результат для всіх шести членів сім'ї, включаючи жінку з Уханя. Інкубаційний період вірусу в її випадку склав 19 днів, зазначили вчені.

Механізм, з допомогою якого безсимптомні носії можуть переносити і передавати коронавірус, викликає COVID-19, потребує подальшого вивчення, наголошується в дослідженні.

31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань вперше був підтверджений новий тип коронавіруса SARS-CoV-2, який викликає атипову пневмонію (спочатку вірус отримав назву 2019-nCov).

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я назвала спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення.

До початку доби 22 лютого в Китаї від хвороби COVID-19, викликається коронавірусом, померло 2345 осіб, інфіковано 76 288.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, станом на 21 лютого в 26 країнах, крім Китаю, зафіксовано 1200 випадків зараження коронавірусом, у восьми випадках хвороба закінчилася летальним результатом.

На території України випадків зараження не зареєстровано.


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