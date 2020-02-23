ВООЗ стурбована випадками коронавіруса без чіткого зв'язку з Китаєм

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані кількістю нових випадків коронавіруса, які не мають чіткої епідеміологічної зв'язку

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані кількістю нових випадків коронавіруса, які не мають чіткої епідеміологічної зв'язку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на SBS.

"Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про свою стурбованість кількістю нових випадків інфікування, які не мають чіткого зв'язку з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

До них, наприклад, відносяться інфіковані коронавірусом, які не їздили в Китай і не мали контактів з інфікованими.

"Нашою найбільшою проблемою залишається можливість поширення COVID-19 в країнах з більш слабкими системами охорони здоров'я", - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Нагадаємо, що коронавірус може передаватися безсимптомним носієм, що ускладнює профілактику захворювання COVID-19, йдеться в дослідженні вчених з КНР.