13:09  22 лютого
У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк
12:15  23 лютого
Відчеплений через підозру на коронавірус вагон потягу "Київ-Москва" відправили до України
11:07  23 лютого
ВООЗ стурбована випадками коронавіруса без чіткого зв'язку з Китаєм
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2020, 11:07 35

ВООЗ стурбована випадками коронавіруса без чіткого зв'язку з Китаєм

Читайте также
на русском языке
23 лютого 2020, 11:07 35
Читайте также на русском языке
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані кількістю нових випадків коронавіруса, які не мають чіткої епідеміологічної зв'язку
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані кількістю нових випадків коронавіруса, які не мають чіткої епідеміологічної зв'язку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на SBS.

"Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про свою стурбованість кількістю нових випадків інфікування, які не мають чіткого зв'язку з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

До них, наприклад, відносяться інфіковані коронавірусом, які не їздили в Китай і не мали контактів з інфікованими.

"Нашою найбільшою проблемою залишається можливість поширення COVID-19 в країнах з більш слабкими системами охорони здоров'я", - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Нагадаємо, що коронавірус може передаватися безсимптомним носієм, що ускладнює профілактику захворювання COVID-19, йдеться в дослідженні вчених з КНР.


Коронавирус Китай вирус
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Останнім шансом Сопеля був коронавірус
23 лютого 2020, 10:45
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »