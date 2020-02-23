13:09  22 лютого
У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк
18:29  22 лютого
Слуги не працюють: в партії "Слуга народу" немає жодного осередку
13:59  22 лютого
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2020, 08:55

Геращенко: Україна може відправити другий літак для евакуації людей з Китаю

Читайте также
на русском языке
23 лютого 2020, 08:55
Читайте также на русском языке
Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримано достатню кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї
Фото: РБК -Україна
Україна знову зможе евакуювати громадян з Китаю за умови, що буде отримано достатню кількість заявок від громадян України з міста Ухань і провінції Хубей в Китаї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК -Україна.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову.

Крім того, за його словами, сьогодні в Нових Санжарах все спокійно, немає ніяких мітингів і акцій протесту. Зокрема, співробітники Національної поліції і офіцери Національної гвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим. Додамо, що якщо хтось незаконним чином потрапить в зону обсервації, то залишиться там на 14 днів, сказав Геращенко.

Нагадаємо, що, евакуйованих з Китаю українців, розміщених в Нових Санжарах, і медичного персоналу разів у три дні будуть брати біологічний матеріал для проведення молекулярно-генетичних досліджень для виявлення можливої наявності коронавіруса. Результати аналізів будуть вивчатися в лабораторіях Києва, громадськості буде надаватися інформація про результати досліджень.

Крім того, Центром суспільного здоров'я України було отримано повідомлення про виявлення в поїзді Київ-Москва громадянки КНР з симптомами гострого респіраторного захворювання. Її госпіталізували в Брянську обласну інфекційну лікарню на території Російської Федерації. За результатами лабораторного дослідження наявність COVID-19 не підтверджено.

Вагон був відчеплений і поставлений на санітарну стоянку. У вагоні перебувало 6 українців, вони відмовилися від госпіталізації. Зараз громадяни України забезпечені всім необхідним.


Коронавирус МОЗ Нові Санжари
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »