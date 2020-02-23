Геращенко: Україна може відправити другий літак для евакуації людей з Китаю
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК -Україна.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову.
Крім того, за його словами, сьогодні в Нових Санжарах все спокійно, немає ніяких мітингів і акцій протесту. Зокрема, співробітники Національної поліції і офіцери Національної гвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим. Додамо, що якщо хтось незаконним чином потрапить в зону обсервації, то залишиться там на 14 днів, сказав Геращенко.
Нагадаємо, що, евакуйованих з Китаю українців, розміщених в Нових Санжарах, і медичного персоналу разів у три дні будуть брати біологічний матеріал для проведення молекулярно-генетичних досліджень для виявлення можливої наявності коронавіруса. Результати аналізів будуть вивчатися в лабораторіях Києва, громадськості буде надаватися інформація про результати досліджень.
Крім того, Центром суспільного здоров'я України було отримано повідомлення про виявлення в поїзді Київ-Москва громадянки КНР з симптомами гострого респіраторного захворювання. Її госпіталізували в Брянську обласну інфекційну лікарню на території Російської Федерації. За результатами лабораторного дослідження наявність COVID-19 не підтверджено.
Вагон був відчеплений і поставлений на санітарну стоянку. У вагоні перебувало 6 українців, вони відмовилися від госпіталізації. Зараз громадяни України забезпечені всім необхідним.
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