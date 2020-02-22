У розміщених в Нових Санжарах взяли зразки для аналізів на коронавірус

Медики взяли зразки для аналізів у людей, яких привезли на обсервацію до Нових Санжар

Медики взяли зразки для аналізів у людей, яких привезли на обсервацію до Нових Санжар

Як повідомляє RegioNews із посиланням Громадське, сьогодні, 22 лютого зразки повезуть на дослідження до Києва.

"Сьогодні за годину будемо забирати в Київ зразки всіх, хто тут перебуває, щоби зробити дослідження. Ми раз на три дні будемо забирати зразки у всіх, хто тут є — це як ті люди, які перебувають у приміщеннях, так і ті люди, які перебувають в секторі, забезпечують охорону і вирішують решту питань, вони будуть проходити у київській лабораторії дослідження", — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Інформацію про ці дослідження надаватимуть поступово, по мірі готовності.