13:09  22 лютого
У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк
14:36  22 лютого
Заразила усіх і повернулася: Скалецька просить не сіяти паніку
13:59  22 лютого
Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2020, 13:48 30

У розміщених в Нових Санжарах взяли зразки для аналізів на коронавірус

Читайте также
на русском языке
22 лютого 2020, 13:48 30
Читайте также на русском языке
Медики взяли зразки для аналізів у людей, яких привезли на обсервацію до Нових Санжар
Медики взяли зразки для аналізів у людей, яких привезли на обсервацію до Нових Санжар

Як повідомляє RegioNews із посиланням Громадське, сьогодні, 22 лютого зразки повезуть на дослідження до Києва.

"Сьогодні за годину будемо забирати в Київ зразки всіх, хто тут перебуває, щоби зробити дослідження. Ми раз на три дні будемо забирати зразки у всіх, хто тут є — це як ті люди, які перебувають у приміщеннях, так і ті люди, які перебувають в секторі, забезпечують охорону і вирішують решту питань, вони будуть проходити у київській лабораторії дослідження", — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Інформацію про ці дослідження надаватимуть поступово, по мірі готовності.


коронавірус Нові Санжари
"Волонтери їдуть і їдуть", - Данілов про ситуацію в Нових Санжарах
22 лютого 2020, 13:27
Кількість нових заражень коронавірусом в Китаї зменшилася, у Кореї - збільшилася
22 лютого 2020, 12:34
Скалецька показала види з вікна санаторію "Нові санжари"
22 лютого 2020, 12:17
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Останні Популярні
Юрій Богданов
Всеволод Поліщук
Алекс Сказкін
Всі блоги »
Голова Полтавської області: Протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо
21 лютого 2020, 16:55
Іспит для антикорсуду. Хто зливає справу Кістіона
21 лютого 2020, 13:40
Всі публікації »
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »