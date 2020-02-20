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20 лютого 2020, 15:27 5

Порошенка можуть силоміць привести на допити до ДБР

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20 лютого 2020, 15:27 5
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Виконувачка обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що колишній президент Петро Порошенко 30 разів не прийшов на допит. У зв'язку із цим Бюро підготувало пакет доказів для силового приводу
На фото: Ірина Венедиктова
Виконувачка обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що колишній президент Петро Порошенко 30 разів не прийшов на допит. У зв'язку із цим Бюро підготувало пакет доказів для силового приводу

Про це вона сказала в інтерв'ю LB.ua, пише RegionNews.

"Провадження просуваються дуже тяжко. Петро Олексійович не приходить на допити. Має таку звичку... У двох епізодах - перевищення лімітів неявки. І ми підготували пакети з доказами для приводу, перенаправили їх до Генпрокуратури. Ми повинні погоджувати це з прокуратурою, потім передавати матеріали до суду. Нехай суд вирішує, чи достатньо підстав для приводу", - повідомила Венедіктова.

У той самий час вона сказала, що не хотіла б говорити про примусовий привід і сподівається, що Порошенко з'явиться добровільно.

"Завдання - просто виконувати процедуру. Показати, що люди, які пишуть і приймають закони, не можуть їх ігнорувати. Моє завдання як тимчасової виконувачки обов'язків директора - організувати досудове розслідування. Як я буду виглядати в очах слідчих, в очах суспільства, якщо роблю свою роботу, а чоловік 30 разів не приходить допит?" - сказала Венедіктова.

При цьому вона визнала, що більшість кримінальних проваджень, які стосуються Порошенка, відкрито за заявами Андрія Портнова, колишнього заступника Адміністрації президента Януковича.


#ДБР #Петро Порошенко
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