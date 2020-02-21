Депутати Івано-Франківської облради вимагають зменшити заставу на місцевих виборах

Сьогодні, 21 лютого, під час сесії депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли звернення з приводу зменшення великого розміру грошової застави на місцевих виборах

Фото зі сторінки Володимира Ковальчука у facebook

Сьогодні, 21 лютого, під час сесії депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли звернення з приводу зменшення великого розміру грошової застави на місцевих виборах

Як повідомляє RegioNews, звернення виніс на обговорення депутат облради Ігор Дебенко.

"Важливе питання на черговій сесії обласної ради про неприйнятність великого розміру грошової застави на місцевих виборах.

Після слушного обговорення, депутати проголосували "За", - повідомляє на своїй сторінці в facebook Володимир Ковальчук.

Необхідність звернення аргументують змінами, передбаченими у Виборчому кодексі, який набрав чинності 1 січня 2020 року.

Депутати позитивно розцінили новацію скасування грошової застави для кандидатів у місцеві ради та на посади сільських, селищних та міських голів, де кількість виборців не перевищує 90 тисяч. Водночас неприйнятним вважають збільшення грошової застави для кандидатів у містах з кількість виборців понад 90 тисяч майже у 40 разів порівняно з місцевою виборчою кампанією 2015 року.

"Це особливо обурливо, оскільки не відбулося суттєвих змін у розмірах грошових застав для кандидатів у президенти України та виборчих списків партій до Верховної ради порівняно з розмірами, які були встановлені чинними до ухвалення Виборчого кодексу законами", - йдеться в зверненні.

Так, розмір застави для реєстрації виборчого списку політичної партії в Івано-Франківську обласну раду становитиме для потенційного суб’єкта виборчого процесу близько 1,96 мільйонів гривень.