У Луцьку "замінували" банк

У Луцьку повідомили про замінування відділення "Райффайзен Банку Аваль", що на проспекті Перемоги. Поруч з банком розташована школа. Людей евакуювали

У Луцьку повідомили про замінування відділення "Райффайзен Банку Аваль", що на проспекті Перемоги. Поруч з банком розташована школа. Людей евакуювали

Про це пише RegioNews з посиланням на начальника Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олега Кічука. Олег Кічук повідомив, що зателефонував житель одного з міст Волинської області, який отримав дзвінок на стаціонарний телефон від невідомої особи, яка, своєю чергою, повідомила, що приміщення банку в Луцьку заміноване. На місці працюють рятувальники, "швидка", вибухотехніки та поліцейські. Перевіряють автомобілі, які припарковані біля приміщення банку.

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