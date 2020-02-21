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21 лютого 2020, 11:15 5

У Луцьку "замінували" банк

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21 лютого 2020, 11:15 5
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У Луцьку повідомили про замінування відділення "Райффайзен Банку Аваль", що на проспекті Перемоги. Поруч з банком розташована школа. Людей евакуювали
У Луцьку повідомили про замінування відділення "Райффайзен Банку Аваль", що на проспекті Перемоги. Поруч з банком розташована школа. Людей евакуювали

Про це пише RegioNews з посиланням на начальника Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олега Кічука.

Олег Кічук повідомив, що зателефонував житель одного з міст Волинської області, який отримав дзвінок на стаціонарний телефон від невідомої особи, яка, своєю чергою, повідомила, що приміщення банку в Луцьку заміноване.

На місці працюють рятувальники, "швидка", вибухотехніки та поліцейські. Перевіряють автомобілі, які припарковані біля приміщення банку.


#Луцьк #мінування
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