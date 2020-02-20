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20 лютого 2020, 18:31 3

На Закарпатті затримали почесного консула з контрабандними цигарками

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20 лютого 2020, 18:31 3
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Представник консульської установи незаконно перевозив понад 6,5 тисяч пачок цигарок з білоруськими акцизними марками
Фото із сайту Прикордонної служби
Представник консульської установи незаконно перевозив понад 6,5 тисяч пачок цигарок з білоруськими акцизними марками

Як повідомляє RegionNews із посиланням на Прикордонну службу України, чоловік з двома пасажирами їхав в Угорщину позашляховиком "Тойота Ленд Крузер 200" 2017 року випуску з дипломатичними номерами.

Він надав посвідчення почесного консула однієї з балтійських країн невстановленого зразка та, прикриваючись дипломатичним імунітетом, відмовлявся надавати автомобіль для огляду. Щоб здійснити прикордонний контроль, охоронцям кордону довелося застосувати фізичну силу та спецзасоби. Всього він перевозив 6550 пачок цигарок. Наразі встановлюється сума оцінки товару.

У діях порушника вбачаються ознаки двох кримінальних злочинів – підробки документів ст. 358 ККУ, незаконне перевезення з метою збуту підакцизних товарів ст. 204 ККУ, а також адмінправопорушення – злісної непокори прикордонникам ст. 185-10 КУпАП.

Нещодавно прикордонники Мостиського загону затримали ще одного дипломата, який видавав себе за представника Місії ООН. Його зупинили у пункті пропуску "Шегині". Цигарки 34-річний житель Львівської області віз мікроавтобусом "Сітроен" з дипломатичними номерами. Однак під час перевірки з’ясувалося, що дипломатична карта і дипломатичні номерні знаки на автомобілі у порушника фальшиві. Загалом у мікроавтобусі псевдодипломат перевозив майже 118 тисяч пачок цигарок.


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