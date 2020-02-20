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20 лютого 2020, 18:27 7

Рада розглянула третину правок до закону про ринок землі

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20 лютого 2020, 18:27 7
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Станом на четвер, 20 лютого, Верховна рада України розглянула 1 193 правки (29,7%) до другого читання законопроекту про ринок землі
Фото: facebook/verkhovna.rada.ukraine
Станом на четвер, 20 лютого, Верховна рада України розглянула 1 193 правки (29,7%) до другого читання законопроекту про ринок землі

Про це передає RegionNews з посиланням на сайт парламенту.

Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Всього в документі 4018 правок.

Відзначимо, після закінчення засідання Ради, розгляд поправок продовжать на пленарному засіданні 21 лютого.

Нагадаємо, за станом 19 лютого ВРУ розглянула 649 правок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Верховна рада 6 лютого почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.


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