Рада розглянула 16% поправок в закон про ринок землі

Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Загалом їх більше 4 тисяч

Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Загалом їх більше 4 тисяч

Як розповів у кулуарах ВР перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, тривають перемовини з депутатами із ОПЗЖ щодо зняття частини поправок, повідомляє RegioNews. Однак поки фракція не досягла згоди з опозицією щодо пришвидшення розгляду законопроекту про землю. Нагадаємо, Верховна рада 6 лютого почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" розглядає можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної ради для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

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