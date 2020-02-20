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20 лютого 2020, 16:58 3

Кличко пообіцяв Києву майже 300 нових автобусів

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20 лютого 2020, 16:58 3
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Мер столиці Віталій Кличко заявив, цього року Київ має намір закупити партію з 273 нових сучасних автобусів
Мер столиці Віталій Кличко заявив, цього року Київ має намір закупити партію з 273 нових сучасних автобусів

Про це пише RegionNews cо посиланням на прес-службу КМДА.

"У цьому році ми плануємо закупити 273 сучасних автобуса. Це - сучасна техніка. І ми постійно оновлюємо парк громадського транспорту столиці. За кілька останніх років закупили майже 300 одиниць громадського транспорту ", - зазначив Кличко.

Він також зазначив, що Київ розробляє нову схему руху громадського транспорту, яка буде враховувати можливість зручних пересадок з одного виду транспорту на інший.

"Таким чином, громадський транспорт, зокрема, буде витісняти маршрутки і приватні авто з центру міста", - уточнив Кличко.


#київ #Віталій Кличко
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