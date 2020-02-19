08:00  19 лютого
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
08:27  19 лютого
США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 13:17

У ліцеї на Київщині розпилили невідому речовину

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 13:17
Читайте также на русском языке
До місцевої лікарні госпіталізовано понад десять дітей. Лікарі оцінюють їх стан як нетяжкий
До місцевої лікарні госпіталізовано понад десять дітей. Лікарі оцінюють їх стан як нетяжкий

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Главком".

Сьогодні, 19 лютого, у ліцеї у Сквирі на Київщині сталася надзвичайна подія – у примыщенны розпилили невідому речовину.

На місце події виїхали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.
В результаті інциденту постраждали діти. Наразі до Сквирської лікарні госпіталізовано понад 10 дітей.


#Київщина
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »