У ліцеї на Київщині розпилили невідому речовину
До місцевої лікарні госпіталізовано понад десять дітей. Лікарі оцінюють їх стан як нетяжкий
До місцевої лікарні госпіталізовано понад десять дітей. Лікарі оцінюють їх стан як нетяжкий
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Главком".
Сьогодні, 19 лютого, у ліцеї у Сквирі на Київщині сталася надзвичайна подія – у примыщенны розпилили невідому речовину.
На місце події виїхали рятувальники та 8 бригад швидкої допомоги.
В результаті інциденту постраждали діти. Наразі до Сквирської лікарні госпіталізовано понад 10 дітей.
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