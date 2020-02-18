Ранковий бій на Донбасі: загинуло 4 військових, ще 6 поранено

Згідно з попередніми даними, під час бою вранці у вівторок, 18 лютого, поблизу Новотошківського, Орехового і Кримського загинули четверо українських військових

Фото: штаб ООС

Згідно з попередніми даними, під час бою вранці у вівторок, 18 лютого, поблизу Новотошківського, Орехового і Кримського загинули четверо українських військових

"У бою було поранено шістьох українських військовослужбовців, четверо загинули. У ці хвилини бій триває, тому дані можуть змінитися ", - про це повідомляє "ДС" з посиланням на інформовані джерела.



Також в штабі ООС підтвердили, що вранці почався бій і "в результаті ворожих обстрілів, українські захисники зазнали втрат".



Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, вранці бойовики атакували позиції Об'єднаних сил в районі Золотого Луганській області, де раніше відбулося розведення сил. Про це повідомив в Facebook журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.