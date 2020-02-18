У Рівному анонім "замінував" суд
Рятувальники ДСНС евакуювали персонал і відвідувачів. Загалом це понад 150 людей. На місці події працювали також поліцейські, вибухотехніки та медики. Будівлю обстежили, але вибухівку не знайшли
Рятувальники ДСНС евакуювали персонал і відвідувачів. Загалом це понад 150 людей. На місці події працювали також поліцейські, вибухотехніки та медики. Будівлю обстежили, але вибухівку не знайшли
Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.
Інформацію про те, що до них приїхали представники спецслужб, підтвердив голова міськсуду Петро Денисюк.
За припущенням судді, хтось таким чином хоче зірвати роботу 20 його колег, які призначили розгляд справ. Сьогодні вранці мали слухатися справи про крадіжки, розірвання шлюбів, дрібне хуліганство, вимагання, керування авто у нетверезому стані, ДТП.
Відео з місця події опублікували у спільноті "Rivne_1283" в Іnstagram.
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