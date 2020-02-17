В Україні розробили власні тести на коронавірус

У понеділок, 17 лютого, про те що, українці розробили і випробували власні тест-системи, які виявляють коронавірус COVID-19, заявив науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen, науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда

Фото: іллюстративне.

У понеділок, 17 лютого, про те що, українці розробили і випробували власні тест-системи, які виявляють коронавірус COVID-19, заявив науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen, науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда

За його словами, є 10 тест-систем на 50 визначень, тобто на 500 осіб.

Тести "пройшли всі ті ж випробування, які проходять всі інші тести подібного роду", запевнив директор лабораторії.

"Ми готові виконувати дослідження самі на коронавірус в нашій лабораторії, і, якщо хтось захоче у своїй лабораторії проводити, тоді ми можемо продавати... Вартість тест-систем - 5 тис. грн на 50 осіб. Це десь у 4-5 разів дешевше, ніж німецькі", - додав Коляда УНН.

Нагадаємо, раніше вчені назвали три найбільш ефективних препарати проти коронавірусу.

Дослідники відібрали 5000 потенційно ефективних ліків-кандидатів, з них кілька показали хороші результати.

Згідно з останніми даними, в Китаї від коронавірусу померли 1770 осіб. Підтверджено понад 70 тисяч випадків зараження COVID-19.