В Україні розробили власні тести на коронавірус
За його словами, є 10 тест-систем на 50 визначень, тобто на 500 осіб.
Тести "пройшли всі ті ж випробування, які проходять всі інші тести подібного роду", запевнив директор лабораторії.
"Ми готові виконувати дослідження самі на коронавірус в нашій лабораторії, і, якщо хтось захоче у своїй лабораторії проводити, тоді ми можемо продавати... Вартість тест-систем - 5 тис. грн на 50 осіб. Це десь у 4-5 разів дешевше, ніж німецькі", - додав Коляда УНН.
Нагадаємо, раніше вчені назвали три найбільш ефективних препарати проти коронавірусу.
Дослідники відібрали 5000 потенційно ефективних ліків-кандидатів, з них кілька показали хороші результати.
Згідно з останніми даними, в Китаї від коронавірусу померли 1770 осіб. Підтверджено понад 70 тисяч випадків зараження COVID-19.
- 17:51 17 лютого Держбюро розслідувань порушила чергову справу щодо Майдану
- 17:30 17 лютого У Жовтневому суді Запоріжжя відмовились розглядати справу екс-"смотрящего" Анісімова
- 17:28 17 лютого Денісова звернулась до Москалькової через незаконне затримання рибалок та кримчанина
- 17:25 17 лютого Сумська область отримає 2 мільярди на дороги, якщо знайде 4 мільйони на проект
- 17:25 17 лютого ВО "Платформа громад" презентували в Косівському районі
- 17:22 17 лютого Заступник начальника Менської колонії таки сидітиме в тюрмі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло