Жертвами коронавірусу в Китаї стали більше 1700 осіб
Згідно з даними кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644.
Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.
Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.
Як відомо, міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку Україні за згоду евакуювати аргентинців з епіцентру поширення коронавируса COVID-19.
18 лютого для евакуації українців з Китаю вилетить літак, а 19 лютого вони повернуться додому. Після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.
На проведення евакуації українських громадян з Ухань Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень.
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