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17 лютого 2020, 15:35 8

Назвали препарати, які ефективні проти коронавірусу

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17 лютого 2020, 15:35 8
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Китайські вчені повідомили, що декілька препаратів показали хороші результати під час лікування коронавірусу COVID-2019
Китайські вчені повідомили, що декілька препаратів показали хороші результати під час лікування коронавірусу COVID-2019

Як інформує RegioNews, дослідники відібрали 5000 ліків-кандидатів для лікування коронавіруса, з них найефективнішими виявилися Хлорохінфосфат, Фавіпіравір і Ремдесівір. Хоча відзначається, що клінічні тестування треба ще продовжувати.

Директор Китайського національного центру розвитку біотехнологій при Міністерстві науки і технологій Чжан Сіньмінь на пресконференція заявив, що експерименти показали, що Хлорохінфосфат (протималярійний лікарський засіб) може ефективно пригнічувати нову коронавірусну інфекцію.

Фавіпіравір (препарат від грипу) під час досліджень показує, що він володіє певною ефективністю і низькими побічними реакціями.

Так само за словами Чжана, Ремдесівір (розроблений для боротьби з інфекціями Ебола американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences) показав досить гарну противірусну активність проти коронавірусу на клітинному рівні.

Раніше китайські вчені назвали можливе джерело коронавірусу.

На ранок 17 лютого в Китаї кількість померлих від коронавируса COVID-19 досягла 1 770 осіб.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусів було більше 70 тис.осіб.


Китай коронавірус вірус ліки
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