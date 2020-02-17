Багато шуму і бруду: у Миколаєві люди блокували проїзд вантажівок в порт

У Миколаєві в неділю, 16 лютого, люди перекрили рух по вулиці Залізничній для усіх великовантажних автомобілів, які їдуть в порт. Городяни пікетували проти постійного шуму і забруднень від габаритного транспорту.

Фото: Новости N

У Миколаєві в неділю, 16 лютого, люди перекрили рух по вулиці Залізничній для усіх великовантажних автомобілів, які їдуть в порт. Городяни пікетували проти постійного шуму і забруднень від габаритного транспорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини N". Люди частково перекрили рух по маршруту вантажниї автомобілів, як шумлять, піднімають пил і руйнують дорожнє покриття. Пікетувальники вимагали від місцевої влади вирішити проблему. Простоявши цілий день, близько 17:00 люди відкрили проїзд для транспорту. Практично весь день пройшов у переговорах, однак ближче до вечора почали приїжджати чиновники, в тому числі і заступник міського голови. Жителів міста переконали звільнити проїзд, пообіцявши, що всі проблеми, пов'язані з проїздом і стоянкою великовантажного транспорту будуть вирішені найближчим часом.

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