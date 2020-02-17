У Києві пройде хода пам'яті Героїв Небесної сотні

18 лютого в Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини

Фото: ГО "Родини Небесної сотні"

18 лютого в Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини

Про це повідомляють організатори на сторінці заходу в Facebook, пише RegioNews. Марш почнеться з панахиди в Михайлівському соборі (19:00-19:45), а завершиться покладанням квітів та запалюванням лампадок на алеї Героїв Небесної сотні. Початок маршу о 20:00. Маршрут: Михайлівська площа - вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - алея Героїв Небесної Сотні.

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