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17 лютого 2020, 10:41 1

У Києві пройде хода пам'яті Героїв Небесної сотні

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17 лютого 2020, 10:41 1
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18 лютого в Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини
Фото: ГО "Родини Небесної сотні"
18 лютого в Києві пройде хода пам'яті та панахида на честь Героїв Небесної сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини

Про це повідомляють організатори на сторінці заходу в Facebook, пише RegioNews.

Марш почнеться з панахиди в Михайлівському соборі (19:00-19:45), а завершиться покладанням квітів та запалюванням лампадок на алеї Героїв Небесної сотні.

Початок маршу о 20:00. Маршрут: Михайлівська площа - вулиця Трьохсвятительська - Європейська площа - вулиця Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - алея Героїв Небесної Сотні.


#Небесна сотня #хода пам'яті
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