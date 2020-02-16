У Житомирі відправляють на карантин китайців - дорожників
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook, пише RegioNews.
13 лютого в Україну прибув один працівник з Китаю. Під час медогляду захворювання не зафіксовано, проте задля запобігання усіх ризиків керівництво компанії вирішило ізолювати працівника на 14 днів.
"Усі інші працівники, які прибудуть з Китаю, будуть ізольовані. Контракти цих працівників не анулюють, тому що держава зазнає значних збитків. Вирішено щоденно обмінюватися інформацією щодо новоприбулих працівників управлінню охорони здоров'я Житомирської ОДА та контактувати з Держміграційною службою", - заявив Бунечко.
Напередодні до Житомирської ОДА надійшло повідомлення, що авіарейсом з Дубаю в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року, для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира. Зокрема, за даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон, близько 40 працівників з КНР працювало на об'єкті.
Проте згодом на засіданні тимчасової комісії щодо запобігання китайського коронавірусу, під головуванням заступника голови Наталії Остапченко, Людмила Олександрова, медпрацівник бази доповіла членам комісії, що 16 працівників із КНР залишалися на території України.
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