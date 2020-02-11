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11 лютого 2020, 12:34

Евакуація українців з Хубея відкладається

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11 лютого 2020, 12:34
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Українців з китайської провінції Хубей не евакуюють доти, поки всі охочі не підпишуть форму інформованої згоди
Українців з китайської провінції Хубей не евакуюють доти, поки всі охочі не підпишуть форму інформованої згоди

Як повідомляє RegioNews, про це розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Напередодні посольство України в Китаї заявило, що українців з Хубея евакуюють 11 лютого. При цьому в МОЗ заявили, що українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації з Китаю.

«Підготували форму інформованої згоди, яку потрібно підписати для того щоб зайти на борт і бути евакуйованими. Тільки після підписання цієї згоди ми можемо розуміти, скільки осіб будуть евакуйовані, і зможемо говорити про день», - сказала вона.

За словами Скалецької, дата евакуації буде також залежати від готовності України прийняти евакуйованих і забезпечити нерозповсюдження вірусу.

Скалецька уточнила, що зараз в провінції Хубей перебувають близько 80 українців, 50 з яких підписали необхідні для евакуації документи.

Раніше Кабмін оголосив підвищену готовність у зв'язку з прибуттям з Китаю українців, які можуть бути заражені коронавірусом.

Також у МОЗ заявили, що після повернення додому українців очікує обов'язковий 14-денний карантин.


Китай коронавірус
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