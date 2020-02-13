Росія запросила засідання Радбезу ООН по Україні
Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський
Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський
Як повідомляє RegioNews, Росія запросила засідання на 18 лютого. Захід може бути призначений на другу половину дня.
Нагадаємо, вчора Україна в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі передала уточнений список осіб на обмін.
Також Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі під час засідання в Мінську практично погодила одну з дільниць розведення сил і засобів - в районі населеного пункту Гнутово.
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