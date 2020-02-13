Росія запросила засідання Радбезу ООН по Україні

Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський

Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей. Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський