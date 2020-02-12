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12 лютого 2020, 19:30

Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування

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12 лютого 2020, 19:30
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Більшість українців вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку. Згідно з даними опитування з різних міст від 30% до 62% мешканців відповіли "так" на питання дослідження у сфері місцевого самоврядування
Більшість українців вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку. Згідно з даними опитування з різних міст від 30% до 62% мешканців відповіли "так" на питання дослідження у сфері місцевого самоврядування

Найвищий рівень довіри у мешканців Луцька, а найнижчий - у жителів Сєвєродонецька.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19200 респондентів.


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