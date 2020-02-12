Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування

Більшість українців вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку. Згідно з даними опитування з різних міст від 30% до 62% мешканців відповіли "так" на питання дослідження у сфері місцевого самоврядування

Більшість українців вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку. Згідно з даними опитування з різних міст від 30% до 62% мешканців відповіли "так" на питання дослідження у сфері місцевого самоврядування