У Львові в частині шкіл відновили навчання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Сьогодні, 12 лютого, із 20 закритих на карантин шкіл відновлюють роботу сім навчальних закладів: середні загальноосвітні школи № 91, № 97, № 27 (1−4 класи), № 63, № 48, № 47 та Львівська академічна гімназія.
З 13 лютого відновлять роботу такі навчальні заклади: Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса, ПШ «Дзвіночок», ПШ «Арніка», школи № 1, 3, 9, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 36, 40, 43, 44, 54, 60, 62, 67, 68, 71, 72, 74, 78, 87, 95, 99, «Дивосвіт», «Інтелект», ліцеї № 18, 57, 66, 75, 81, 93 «Надія» та «Сихівський», Львівський художній ліцей, гімназія «Провесінь», НВК ШЕЛ
З понеділка, 17 лютого, до навчання повернуться учні шкіл № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 50, 55, 65, 77, 82, 84, 90, 98, 100, «Берегиня», «Світанок», «Пертоцвіт», «Лідер», гімназія «Тривіта», ліцеї № 2, 5, 6, 8, 17, 21, 31, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 70, 92, 94, 96, «Просвіта», «Галицький», школа-гімназія «Шептицьких», ПШ «Джерельце», ПШ «Школа радості», ліцеї ім. В. Симоненка та ім. І. Пулюя, Львівська лінгвістична гімназія, Класична гімназія, Правнича гімназія, гімназія «Престиж», гімназія «Євшан», ПШ «Один, два, три», НВК «Софія», ЛУГГ, ліцей «Львівський» та «Оріяна».
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