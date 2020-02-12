У Львові в частині шкіл відновили навчання

У Львові сім навчальних закладів відновили роботу після закриття на карантин. Усі інші освітні установи продовжать роботу 13 або ж 17 лютого.

У Львові сім навчальних закладів відновили роботу після закриття на карантин. Усі інші освітні установи продовжать роботу 13 або ж 17 лютого.