На Херсонщині призначено керівника нової служби щастя

Весну Карпук призначено на посаду керівника служби щастя та покращення якості життя відповідно до розпорядження голови Херсонської ОДА.

Фото: сайт Херсонської ОДА

Весну Карпук призначено на посаду керівника служби щастя та покращення якості життя відповідно до розпорядження голови Херсонської ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА. До виконання обов’язків чиновниця приступила 10 лютого.

Весні Карпук 32 роки, виховує сина. Народилась та виросла в Херсоні. В Херсонському державному університеті здобула дві спеціальності – філологічну та економічну. Протягом 7 років працювала директором у ТОВ «Пул енд Беа Україна».

Як розповіла сама Весна, про вакансію начальника служби щастя та покращення якості життя облдержадміністрації вона дізналась восени, і з тих пір ні на секунду не сумнівалась у тому, що зробить все можливе, аби стати частиною цього проєкту.

«Хочу, щоб ми всі були щасливі, любили свою країну і рідне місто, раділи кожному дню і прожили своє життя не дарма! Дуже багато залежить від кожного з нас, і я щаслива, що саме я зможу зробити свій внесок у спільну справу», – наголосила Весна Карпук.

Довідка: У Херсонській ОДА з 24 жовтня 2019 року створено нові структурні одиниці – зокрема, з’явилося управління щастя та покращення якості життя зі штатною чисельністю 7 одиниць.