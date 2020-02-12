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12 лютого 2020, 09:53

На Херсонщині призначено керівника нової служби щастя

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12 лютого 2020, 09:53
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Весну Карпук призначено на посаду керівника служби щастя та покращення якості життя відповідно до розпорядження голови Херсонської ОДА.  
Фото: сайт Херсонської ОДА
Весну Карпук призначено на посаду керівника служби щастя та покращення якості життя відповідно до розпорядження голови Херсонської ОДА.  

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА. До виконання обов’язків чиновниця приступила 10 лютого.

Весні Карпук 32 роки, виховує сина. Народилась та виросла в Херсоні. В Херсонському державному університеті здобула дві спеціальності – філологічну та економічну. Протягом 7 років працювала директором у ТОВ «Пул енд Беа Україна».

Як розповіла сама Весна, про вакансію начальника служби щастя та покращення якості життя облдержадміністрації вона дізналась восени, і з тих пір ні на секунду не сумнівалась у тому, що зробить все можливе, аби стати частиною цього проєкту.

«Хочу, щоб ми всі були щасливі, любили свою країну і рідне місто, раділи кожному дню і прожили своє життя не дарма! Дуже багато залежить від кожного з нас, і я щаслива, що саме я зможу зробити свій внесок у спільну справу», – наголосила Весна Карпук.

Довідка: У Херсонській ОДА з 24 жовтня 2019 року створено нові структурні одиниці – зокрема, з’явилося управління щастя та покращення якості життя зі штатною чисельністю 7 одиниць.


Херсонська ОДА
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