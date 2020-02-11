У РФ заявили про загрозу зриву квітневого саміту «нормандської четвірки»

У МЗС РФ вважають, що зустріч лідерів країн «нормандської четвірки», яка запланована на квітень, може не відбутся

У МЗС РФ вважають, що зустріч лідерів країн «нормандської четвірки», яка запланована на квітень, може не відбутся