У РФ заявили про загрозу зриву квітневого саміту «нормандської четвірки»
Як повідомляє RegioNews, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю «РІА Новини».
За його словами, на попередньому саміті «четвірки» в Парижі було досягнуто низку домовленостей, в тому числі про прихильність Мінським угодами, обміні утримуваними особами, закріпленні в законодавстві України «формули Штайнмайєра», продовження особливого статусу Донбасу, тимчасове припинення вогню, розведення сил ще на трьох ділянках лінії зіткнення і відкритті нових пунктів пропуску.
«Поки з цього списку відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Решта не виконано. Поведінка українців в Контактної групи і заяви з Києва викликають сумнів в тому, що до квітня це вдасться здійснити», - сказав Руденко.
За словами заступника міністра, про дату наступної зустрічі «четвірки» неможливо говорити без прогресу у виконанні «Паризького пакета».
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що підготовка до зустрічі в нормандської форматі, про проведення якої в квітні домовилися на саміті в Парижі, зараз не почалася.
9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів країн «нормандської четвірки». Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
Також в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.
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